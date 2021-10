Der Mythos auf dem Prüfstand : Wird man krank, wenn man im Herbst mit nassen Haaren rausgeht?

Frisch aus der Dusche ab aufs Fahrrad? Keine Chance als Kind! Doch hatten unsere Eltern recht damit, dass wir uns dadurch erkälten? Oder handelt es sich dabei um einen Mythos?

Hamburg | In diesem Artikel erfährst Du: Ob der Elternspruch stimmt. Was gegen eine Erkältung schützt. Wie Du eine Erkältung von einer Grippe unterscheidest. "Nicht mit nassen Haaren rausgehen, sonst erkältest Du Dich!" Diesen Spruch hat wohl jeder in seiner Kindheit mindestens einmal von den Eltern gehört. Murrend haben wir also unsere Haare...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.