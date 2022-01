Nach Bundesländern unterteilt : Wo im Norden die meisten jungen Menschen arbeitslos sind

Zwischen drei und zehn Prozent liegt die Arbeitslosenquote unter jungen Menschen. Wie Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern abschneiden und wo Deutschland im EU-Vergleich liegt.

Hamburg | In diesem Artikel erfährst Du: Wie hoch die Arbeitslosenquote unter jungen Menschen ist. Welche Entwicklungen es speziell in Norddeutschland gibt. Wie Deutschland im EU-Vergleich dasteht. 226.596 junge Menschen zwischen 15 und 25 Jahren waren 2021 arbeitslos. Das entspricht einer Arbeitslosenquote von 4,9 Prozent in dieser Altersgru...

