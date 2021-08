Große Freude bei ihren Fans : „Ein neues Leben“: Youtube-Star Dagi Bee wird Mutter

Sie ist eine der bekanntesten Youtuberinnen Deutschlands: Dagi Bee wird zum ersten Mal Mutter und verkündet die frohe Botschaft natürlich mit einem Video.

Hamburg | In diesem Artikel erfährst Du: Wie Dagi Bee ihre Schwangerschaft verkündet. Was die Youtuberin über den kommenden Nachwuchs verrät. Warum das für manche Fans ein Wendepunkt ist. Der erste, der die guten Nachrichten ausspricht, ist Dagi Bees Vater: "Und da ist meine schwangere Tochter", so der zukünftige Opa sichtlich stolz. Die Yout...

