Spaß statt Frust beim Sport : Anfängerfehler beim Hula Hoop: Deshalb fällt Dein Reifen runter

Viele kennen ihn noch aus der Kindheit, nun erlebt der Hula-Hoop-Reifen ein Revival. Um ihn um die Hüfte kreisen zu lassen, braucht es aber mehr als nur die richtige Technik.

In diesem Artikel erfährst Du: Warum der Hula Hoop Reifen als Trainingsgerät so effektiv ist. Wie Anfänger den richtigen Reifen aussuchen. Mit welcher Technik das Kreisen um die Hüfte klappt. Kelly Osbourne hat mit dem Reifen 40 Kilo abgenommen – Beyoncé und Michelle Obama nutzen ihn auch: Die Rede ist vom Hula Hoop. In der Corona-Pandemie habe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.