Frontmann der 187 Strassenbande Gzuz hinter Gittern: Ist die Karriere des Gangster-Rappers nun vorbei? Von Laura Cäcilia Wolfert | 15.09.2022, 11:00 Uhr

Gzuz wurde am 4. März vom Landgericht Hamburg zu einer Haftstrafe verurteilt. Er legte Revision ein, vergebens. Seit Mittwoch steht fest: Der 187-Strassenbande-Rapper muss in den Knast. Was nun?