Wer seinem Kindergartentraum gefolgt ist und im Brandschutz arbeitet, kann gut verdienen (Symbolbild). FOTO: imago images/KS-Images.de Bis zu 4000 Euro brutto In diesen 20 Ausbildungsberufen verdienst Du das meiste Geld Von Julia Wadle | 01.04.2022, 14:37 Uhr

In Deutschland gibt es mehrere hundert Ausbildungsberufe. Wer soll sich da zurechtfinden? Einige Ausbildungsberufe sind so gut wie unbekannt – obwohl deren Azubis mehr verdienen, als so mancher Uniabsolvent.