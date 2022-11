Die No Angels bei einem Auftritt in München. Waren sie die erfolgreichste Castingshow-Band? Foto: Imago Images / Stefan M Prager up-down up-down Logo NEO DSDS, The Voice, Popstars Castingshows: Errätst Du, welche Sänger oder Bands am erfolgreichsten waren? Von Laura Cäcilia Wolfert | 24.11.2022, 13:58 Uhr

No Angels, Pietro Lombardi oder vielleicht doch Beatrice Egli – wer hatte in den vergangenen Jahren die meisten Hits? Eine Musikplattform hat analysiert, welche deutschen Castingshow-Teilnehmer am erfolgreichsten sind.