Nach Angaben des Vereins Türkischer Dönerhersteller liegt der Kebab-Konsum in Deutschland bei etwa 550 Tonnen täglich. FOTO: IMAGO IMAGES/CHROMORANGE up-down up-down Logo NEO Bundesweiter Kebab-Vergleich In welcher norddeutschen Stadt man am meisten für einen Döner bezahlt Von Yannick Kitzinger | 17.08.2022, 13:40 Uhr

Döner gehört in Deutschland zu den beliebtesten Fast-Food-Snacks. Lieferando hat nun eine große Datenanalyse gestartet, die nicht nur zeigt, wo Kebab am besten schmeckt, sondern auch in welcher Stadt Kunden am tiefsten dafür in die Tasche greifen müssen.