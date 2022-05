Wenn alle Menschen weltweit so leben würden wie wir in Deutschland, bräuchten wir drei Erden (Symbolbild). FOTO: Unsplash/Oliver Paaske Erdüberlastungstag Warum Du ab heute kein Holz mehr verbrauchen darfst Von dpa | 04.05.2022, 13:25 Uhr

Von diesem Mittwoch an lebt Deutschland für dieses Jahr auf Pump. Es wurden bereits so viele natürliche Ressourcen verbraucht, wie in einem Jahr neu gebildet werden können.