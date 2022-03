In diesem Artikel erfährst Du:

Warum der Hula Hoop Reifen als Trainingsgerät so effektiv ist.

Wie Anfänger den richtigen Reifen aussuchen.

Kelly Osbourne hat mit dem Reifen 40 Kilo abgenommen – Beyoncé und Michelle Obama nutzen ihn auch: Die Rede ist vom Hula Hoop. In der Corona-Pandemie haben viele das Sportgerät aus der Kindheit für das Home-Workout wieder für sich entdeckt. Neben der Nostalgie sprechen auch praktische Gründe fürs "Hullern". Denn kaum ein Sportgerät ist so flexibel wie der bunte Reifen. "Man kann mit Freunden hullern, im Garten oder auch vor dem Fernseher, während man eine Folge der Lieblingsserie schaut", sagt die Hula-Hoop-Expertin und Autorin Corinna Loroff. Dazu kommen die positiven Auswirkungen auf den Körper: "Hula-Hoop sorgt für eine Festigung im Core-Bereich, stärkt also Bauch, Rücken und Taille", erklärt Loroff. Um all diese Effekte nutzen zu können, muss man es allerdings erst einmal schaffen, den Reifen oben zu halten. Ansonsten winkt Frust statt Spaß am neuen Hobby. Was Du beim Hula-Hoop-Training beachten solltest – und warum vielleicht auch der Reifen Schuld ist.

Du hast den falschen Reifen Wenn der Reifen immer wieder runterfällt oder schon kurz nach Trainingsbeginn blaue Flecken den Spaß am Sport mindern, hat man schnell das Gefühl, etwas falsch zu machen. Dabei kann auch das Sportgerät an sich der Grund für die Schwierigkeiten sein: "Die Auswahl des Reifens ist entscheidend", sagt Fitnesstrainerin Saskia Richardt. "Am besten fängt man mit einem Gewicht von 1 oder 1,2 Kilogramm an" rät Corinna Loroff. Wer mehr als 85 Kilo wiegt, kann auch mit einem etwas schwereren Reifen von 1,5 bis 1,8 Kilo einsteigen. Der optimale Durchmesser hängt von der Körpergröße ab. Reicht der Reifen im Stehen bis zum Bauchnabel, stimmt die Größe. Im Zweifel sollte man zunächst eher den größeren Reifen wählen, erklärt Saskia Richardt: "Je größer der Umfang ist, desto langsamer schwingt der Reifen – das ist für den Anfang einfacher." Von Reifen mit Noppen raten die Expertinnen zunächst ab. Sie üben mehr Druck auf den Bauchraum aus, was gerade bei Ungeübten schnell für blaue Flecken sorgt. Dein Trainingsoutfit ist nicht ideal Ein erfolgreicher Einstieg ins Hula-Training beginnt auch mit der Wahl der Sportkleidung. "Auf nackter Haut haftet der Reifen besser als auf Stoff", sagt Corinna Loroff. Für die ersten Versuche ist für Frauen daher die Kombination aus Leggings und Sport-BH am besten geeignet. Und Männer? Lassen das T-Shirt weg.