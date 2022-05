FOTO: Tobias Saalschmidt #Tabubruch: Diskriminierungserfahrung Matthias Schink wollte Homosexualität und Kirche vereinbaren – und scheiterte Von Carina Hindersmann | 06.05.2022, 14:00 Uhr

Matthias Schink lebt in Münster, ist verlobt und arbeitet als Tagespapa. Früher arbeitete er als Diakon in einer evangelischen Gemeinde, doch seine Homosexualität durfte er dort nicht ausleben. Immer wieder gelangte er an den Punkt, dass seine Sexualität eine Sünde sei. Als er seinen heutigen Verlobten traf, änderte er sein Leben und den Blickwinkel auf die Zeit in der Kirche.