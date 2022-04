Ob zum Streicheln, aus Schokolade zum Essen oder als Deko: Hasen sind an Ostern omnipräsent. Trotzdem sieht man sich an ihnen nicht so schnell satt wie am Weihnachtsmann, der ab Oktober an jeder Straßenecke lauert (Symbolbild).

FOTO: Unsplash/Gary Bendig