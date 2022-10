Undercover arbeitete ein Team Journalisten bei Burger King und berichtet nun von mutmaßlich unhaltbaren Zuständen. Symbolfoto: Imago images/Dean Pictures up-down up-down Logo NEO Undercover-Videos bei RTL Nach Hygieneskandal: Burger King verliert Label für vegane Produkte Von Julia Falkenbach | 04.10.2022, 11:22 Uhr

Die Fast-Food-Kette wollte Vorreiter in Sachen pflanzlicher Burger sein – und scheiterte an der Realität in den eigenen Restaurants. Nur verliert Burger King das V-Label.