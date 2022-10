Die Inflation steigt, das Leben wird immer teurer und die Rente bleibt ungewiss: Jungen Menschen fehlt wohl auch in Zukunft das Geld. Foto: Towfiqu barbhuiya / Unsplash (Symbolbild). up-down up-down Logo NEO Wer kommt für all die Hilfspakete auf? „Sie werden die Staatsschulden erben“: Professor macht jungen Menschen wenig Hoffnung Von Laura Cäcilia Wolfert | 05.10.2022, 08:00 Uhr

Die Bundesregierung scheint dieser Tage mit Finanzhilfen in Milliardenhöhe nur so um sich zu werfen. Wer soll das alles bezahlen? Vor allem junge Menschen, sagt VWL Professor Dr. Thomas Straubhaar. Diese werden es in Zukunft finanziell sehr schwer haben.