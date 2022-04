Junge Menschen hängen immer mehr am Smartphone. FOTO: Jenny Ueberberg / Unsplash Tägliche Nutzungsdauer So lange hängen junge Menschen am Handy – liegst Du über dem Durchschnitt? Von dpa | 19.04.2022, 10:13 Uhr

Die Menschen in Deutschland sind immer häufiger mit dem Smartphone online, mehrere Stunden täglich. In der Corona-Krise erlebt aber sogar der PC ein kleines Comeback – in einer bestimmten Altersgruppe.