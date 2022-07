Bis in die Abendstunden rein schuften? Das ist besonders ärgerlich, wenn die Überstunden erwartet, aber nicht bezahlt werden. FOTO: Unsplash/Muhammad Raufan Yusup (Symbolbild) up-down up-down Logo NEO Nur knapp jeder Zehnte schuftet länger In welchen Branchen wurden 2021 besonders oft Überstunden gemacht? und | 06.07.2022, 10:51 Uhr Von Julia Wadle dpa | 06.07.2022, 10:51 Uhr

Bis in die Nacht Tabellen bearbeiten oder in Zwölf-Stunden-Schichten servieren: In welchen Branchen haben Arbeitnehmer in Deutschland 2021 besonders viele Überstunden gemacht?