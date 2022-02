Tomaten, Auberginen, Paprika : Aussaat im Freien: So klappt es mit dem eigenen Gemüsegarten

Bald können die ersten Samen in die Erde. Die Gartenbuch-Autorin und Bloggerin Carolin Engwert verrät ihre Tricks für die Gemüseaussaat - und wann sie sich nicht an übliche Anleitungen hält.

In diesem Artikel erfährst Du: Wie Du prüfst, ob Dein Saatgut noch in Ordnung ist. Welche Pflanzen Du vorkeimen solltest. Wann Du mit der Aussaat im Freien beginnen kannst. Ein Loch in die Erde bohren, Samen rein – fertig? Kräuter, Gemüse und Blumen direkt im Beet auszusäen, klingt einfach, hat aber seine Tücken. Gartenbuch-Autorin und Bloggeri...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.