Klausurenphase an Unis und Hochschulen : In kurzer Zeit viel auswendig lernen: So gelingt es Dir

Du hast zu spät mit dem Lernen angefangen und musst jetzt richtig reinhauen, um Deine Kurse zu bestehen? Mit diesen Tricks kannst Du Dir mehr merken.

In diesem Artikel erfährst Du: Wie Du kurzfristig viel auswendig lernen kannst. Warum Dir die Loci-Technik helfen kann. Wie Du nächstes Semester den Stress vermeidest und besser planst. Im Februar ist an vielen Unis und Hochschulen Prüfungsphase. Gerade in Fächern wie Chemie, Maschinenbau, Medizin oder Jura sind die Klausurphasen oft eng getakt...

