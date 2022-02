Retro-Gaming : Keine Nostalgie ist so schön wie Videospiel-Nostalgie

Nach Jahren hat unsere Autorin ihre alte Wii wieder rausgeholt und gemerkt: Alles ändert sich, nur Games und ihre Begeisterung dafür bleiben gleich.

In diesem Artikel erfährst Du: Wie uns die Spiele prägen. Dass es verschiedene Arten von Nostalgie gibt. Warum Videospiele in Sachen Nostalgie besser sind, als zum Beispiel Bücher. Neulich habe ich eine Zeitreise unternommen. Um 16 Jahre bin ich in die Vergangenheit gereist, genauer gesagt zum Heiligabend 2006. Ich erinnere mich weder an die Far...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.