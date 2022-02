Fest der Liebe : Quiz: Welcher Valentinstag-Typ bist Du?

Jeder von uns kennt diesen einen Menschen, der Valentinstag so sehr hasst wie der Grinch Weihnachten. Bist Du auch so jemand? Oder gehörst Du eher in die Kategorie Kai Pflaume? Mit unserem Quiz findest Du es heraus.

In diesem Artikel erfährst Du: Welche fünf Valentinstag-Typen jeder kennt. Wie Du nach zehn Fragen erfährst, welcher Typ Du bist. Welcher TikTok-Star am Valentinstag wohl besonders beschäftigt ist. Wir glauben, dass sich die Menschen am Valentinstag in fünf Kategorien einteilen lassen. Wenn Du unsere zehn Fragen beantwortest, findest Du heraus, w...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.