Bessere kognitive Fähigkeiten : Schlau dank Wau-Wau: Warum Haustiere gut für Dein Gehirn sind

Haustiere sind gut für unsere Gesundheit, das beweist nun eine Studie aus den USA. Demnach sollen beispielsweise Hunde und Katzen helfen, unsere kognitiven Fähigkeiten zu bewahren.

In diesem Artikel erfährst Du: Inwiefern Haustiere helfen können, die kognitive Fähigkeiten zu verbessern. Wie lange Du ein Haustier besitzen musst, um einen positiven Effekt nachzuweisen. Wie die Studie aus den USA abgelaufen ist. Laut einer neuen Studie der University of Florida, der University of Michigan und der Virginia Commonwealth Univer...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.