Rechtsanwältin aus Rostock gibt Tipps : So hilfst Du Deinem Kind, wenn es gemobbt wird

Eines von sieben Kindern in Deutschland wurde schon einmal online gemobbt. Was Du tun kannst, wenn Dein Kind gemobbt wird - und was, wenn es Täter ist.

In diesem Artikel erfährst Du: Wie verbreitet Cybermobbing unter Schülern ist. Wie man sich rechtlich zur Wehr setzen kann. Wie sich Eltern informieren können. Früher war mit Mobbing oft an der Grenze des Schulhofs Schluss. Zu Hause war man in Sicherheit, zumindest in seinem Kinderzimmer hatte man seine Ruhe. Mit dem Internet sind solche Zeiten...

