Motivation durch „Gamification“ : So macht Joggen auch Einsteigern Spaß

Laufen gehört zu den beliebtesten Arten, fit zu werden. Doch gerade Anfänger müssen gegen den inneren Schweinehund kämpfen. Wie Du Deine Unlust überwinden kannst und trotz der Anstrengung Spaß hast.

In diesem Artikel erfährst Du: Was der Begriff „Gamification“ bedeutet. Mit welchen Lauf-Apps Joggen mehr Spaß macht. Wie Du Dich alternativ motivieren kannst. Man kann es immer und überall machen, braucht so gut wie kein Equipment und muss sich nirgendwo anmelden: Es gibt viele gute Argumente, Joggen zu gehen. Gerade jetzt, wo viele das Fitnessstudio aus Sorge vor einer Corona-Infektion meiden, ist Laufen die Alternative. Doch auch wenn auf der Faktenseite alles dafürspricht, mal ehrlich: Gerade Anfängern macht Joggen oft keinen Spaß. Kennst Du schon unseren Newsletter #neo_weekly? Damit bekommst Du jede Woche kostenlos die spannendsten Leseempfehlungen unserer #neo-Autorinnen Julia und Laura direkt in Dein Mailpostfach. Hier geht’s zur Anmeldung!> Gerade im Winter gehört eine Portion Selbstüberwindung dazu, schnaufend durch die Gegend zu trotten, nur um nach fünf Minuten einen roten Kopf und Seitenstechen zu bekommen. Damit Du trotzdem Deine sportlichen Pläne durchziehst, kannst Du Dein Training mit „Gamification“ aufpeppen. Gamification ist die Übertragung von spieltypischen Elementen und Vorgängen in spielfremde Zusammenhänge mit dem Ziel der Verhaltensänderung und Motivationssteigerung bei Anwenderinnen und Anwendern. „Gamification“ verbindet Produktivität mit Spielen; Du machst etwas Sinnvolles und hast Spaß dabei. Ein Belohnungssystem für Deinen Alltag, das Dir ein gutes Gefühl gibt und Dich anspornt. Es gibt zwei Arten von Motivation: Die intrinsische Motivation, die sich aus einer Aufgabe ergibt, sowie die extrinsische Motivation, die auf äußere Reize abzielt, wie Psychologe und Pädagoge Jan Hense von der Universität Gießen der „Süddeutschen Zeitung“ erklärt. Intrinsisch motiviert bin ich zum Beispiel, wenn ich eine Ausbildung für meinen Traumberuf beginne. Wenn mir hingegen jemand Geld anbietet, damit ich etwas tue, was mich nicht interessiert, dann habe ich eine extrinsische Motivation. Klar ist: Wenn Du langfristig keine intrinsische Motivation für etwas hast, wirst Du es nicht durchziehen. Aber eine Gamification kann eine „kurzfristige Verhaltensänderung bewirken“, wie es der Psychologe beschreibt. Und darauf kann man aufbauen. Speziell für den Bereich Sport gibt es Apps, die Dich dabei unterstützen, spielerisch Deine Ziele zu erreichen. Renn um Dein Leben bei „Zombies, Run!“ Was motiviert mehr als eine Horde Zombies, die hinter einem her sind? Nichts! In der App „Zombies, Run!“ kannst Du Dich beim Laufen von einem Hörspiel begleiten lassen, in dem Du in einer postapokalyptischen Welt vor Zombies flüchtest. In der App stellst Du ein, ob Deine Route getrackt wird, wie lange Du laufen willst – und ob Du gejagt werden möchtest. Dabei kannst Du zwischen verschiedenen Szenarien auswählen, sodass es nicht langweilig wird. Auch in der kostenfreien Variante hast Du dafür schon einige Möglichkeiten. So funktioniert die App: Auf zu den Sternen mit „Walkr“ Bei „Walkr“ fliegst Du mit einem kleinen Raumschiff durch die Galaxy und erkundest fremde Planeten. Immer an Deiner Seite: Dein erster Offizier Doggii, ein kleiner Hund, der Dich durch die App führt und motiviert. Die Energie, damit ihr weiterfliegen könnt und neue Sterne entdeckt, erläufst Du. Also ab in unendliche Weiten, in denen fremde Planeten und Deine Fitnessziele darauf erwarten, dass Du sie erreichst. So überwindest Du Deinen inneren Schweinehund ohne App Eine niedliche Grafik, einfach Handhabung und viele kleine Aufgaben, die einen antreiben: Mit der kostenfreien App Walkr wird Dir nicht so schnell langweilig beim Laufen. So sieht die App aus: Pokémon Go Pokémon Go ist keine klassische Jogging-App und wird nach dem großen Hype Mitte der 2010er-Jahre inzwischen vor allem von eingefleischten Fans gespielt. Trotzdem kann die App allen, die zumindest ein bisschen nostalgische Liebe für Glumanda, Gengar oder Pickachu haben, Spaß machen. Denn neben dem Fangen von zufällig erscheinenden Pokémon musst Du Eier ausbrüten – und dafür teilweise bis zu zehn Kilometer laufen. Embedded reference instagram Wer nicht bei jedem Pokémon stehen bleibt, sondern vor allem die Eier ausbrütet, kann mit der kostenfreien App Laufspaß haben. Ein konstantes Tracking Deiner sportlichen Ziele erfolgt nicht, deswegen ist Pokémon nicht zum Training geeignet, sondern eher für den kleinen Motivationskick zwischendurch. Mach Dein eigenes Leben zum Ziel Wenn Dir das Prinzip der Gamification gefällt, Du aber keine Lust hast, während des Laufs auf Handy zu schauen, kannst Du zur Motivation auch eine allgemeine ToDo-App nutzen, die Dich regelmäßig ans Laufen erinnert. Definiere mehrere Zwischenziele, an denen Du Dir selbst eine kleine Belohnung gönnst wie eine neue Leggings oder bessere Kopfhörer. Was für Dich funktioniert und was realistische Ziele sind, hängt von Deinen persönlichen Umständen ab. Wichtig ist, Dich nicht zu überfordern und auf Deinen Körper zu hören. Falls Du lange keinen Sport gemacht hast, sprich am besten vorher mit Deinem Hausarzt, was Du beachten solltest. Und dann heißt es: Schuhe an und los geht’s! Mit diesen Tipps startest Du gut ins Laufen: ...

