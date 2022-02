Infografik löst Irritation aus : Uniklinik Greifswald verbietet Studenten den Vollbart - erlaubt aber Mini-Schnauzer

Ob buschiger Holzfällerbart, Backenbart oder auch nur ein Dreitage-Bart: An der Uni Greifswald müssen Studenten ihre Bärte abrasieren- allerdings nur, wenn sie einen speziellen Studiengang studieren.

In diesem Artikel erfährst Du: Um welchen Studiengang es sich handelt. Was erlaubt ist und was verboten ist. Warum die Regelung für Aufsehen sorgt. Vollbart und FFP2-Masken passen nicht gut zusammen: Je voluminöser die Haarpracht an Kinn und Backen ist, desto schlechter sitzt die Maske. An diese bereits seit längerem geltende Regel hat die Unime...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.