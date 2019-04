Fußball : 1:5 in Lille: Tuchel mit PSG immer noch nicht Meister

von dpa

15. April 2019, 01:14 Uhr

Thomas Tuchel muss weiter auf seinen ersten Meistertitel als Fußball-Trainer in Frankreich warten. Sein Team Paris Saint-Germain kassierte am Abend im Spitzenspiel der französischen Ligue 1 bei Verfolger OSC Lille eine heftige 1:5-Niederlage. Allerdings benötigt das Starensemble dank eines 17-Punkte-Vorsprungs nur noch einen Sieg aus den verbleibenden sieben Spielen. Bereits am Mittwoch im Nachholspiel beim FC Nantes kann Paris seine insgesamt achte Meisterschaft holen.