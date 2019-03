Kriminalität : 18-Jährige stirbt bei Gewalttat in Schwäbisch Gmünd

von dpa

31. März 2019, 13:53 Uhr

Aus Eifersucht soll ein Mann seine 18 Jahre alte Freundin in Schwäbisch Gmünd tödlich verletzt haben. Die junge Frau starb gestern Abend, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Der 23-jährige geständige Tatverdächtige wurde aufgrund einer psychischen Erkrankung in ein Krankenhaus gebracht. In seiner Vernehmung gab der Mann zu, auf die 18-Jährige eingestochen zu haben. Zum Tatzeitpunkt befanden sich mit der 18-jährigen Deutschen zwei Männer in einer Wohnung. Einer davon war der 23-jährige Deutsche. Der zweite Mann - ein 24-Jähriger - sei ein Zeuge, hieß es.