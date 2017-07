Fußball : 1860-Zukunft gesichert: Verein einigt sich mit Ismaik

Nach wochenlangen Verhandlungen ist die Zukunft von 1860 München in der Fußball-Regionalliga nach Clubangaben gesichert. Wie die «Löwen» in der Nacht bekanntgaben, einigten sich der Verein sowie Investor Hasan Ismaik und der Hauptsponsor auf einen Deal zur weiteren Finanzierung. Details will 1860-Geschäftsführer Markus Fauser am Nachmittag in einer Pressekonferenz erläutern. Eine drohende Insolvenz dürfte damit abgewendet sein; die Mannschaft kann am Donnerstag das erste Saisonspiel bestreiten.

von dpa

erstellt am 12.Jul.2017 | 02:51 Uhr