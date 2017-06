Unfälle : 19-Jähriger stirbt bei Absturz mit Segelflugzeug

Ein 19-Jähriger ist auf der Schwäbischen Alb mit einem Segelflugzeug abgestürzt und ums Leben gekommen. Wie ein Polizeisprecher sagte, hatte sich der junge Mann am Nachmittag auf dem Flugplatz in Bartholomä im Ostalbkreis von einer sogenannten Startwinde in die Luft ziehen lassen. Wenige Minuten später geriet das Flugzeug in den Sturzflug und schlug in einem Waldgebiet in der Nähe des Flugplatzes auf. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung werde die weiteren Ermittlungen führen, sagte der Polizeisprecher.

von dpa

erstellt am 24.Jun.2017 | 19:43 Uhr