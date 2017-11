Brände : 19 Tote bei Wohnhausbrand in Peking

von dpa

erstellt am 19.Nov.2017 | 04:45 Uhr

Bei einem Wohnhausbrand in Peking sind 19 Menschen getötet und acht weitere verletzt worden. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, war der Brand in einem Gebäude im südlichen Außenbezirk Daxing ausgebrochen und nach drei Stunden von Feuerwehrleuten gelöscht worden. Die Verletzen wurden in Krankenhäuser gebracht. Über die Hintergründe war zunächst nichts bekannt. Fotos in Staatsmedien zeigten Feuerwehrleute vor einem zweistöckigen Gebäude, an dessen Fassade für günstigen Wohnraum geworben wurde.