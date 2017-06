Demonstrationen : 200 Teilnehmer bei Demo gegen G20-Gefangenensammelstelle in Hamburg

Hamburg (dpa) – Unter dem Motto «Gesa to hell» haben rund 200 Teilnehmer im Hamburger Stadtteil Harburg gegen die Zentrale Gefangenensammelstelle des bevorstehenden G20-Gipfels demonstriert. Mehrere Hundert uniformierte Beamte begleiteten am Abend die Menge. Zusammen mit der Demonstration am Mittag in der Innenstadt, bei der eine menschlichere Flüchtlingspolitik eingefordert wurde, formierten sich damit die ersten Proteste gegen das Treffen der Staats- und Regierungschefs der G20 am 7. und 8. Juli.

von dpa

erstellt am 24.Jun.2017 | 19:50 Uhr