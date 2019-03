Arbeit : 2018 war ein gutes Jahr für die meisten Arbeitnehmer

von dpa

01. März 2019, 12:52 Uhr

Mehr im Geldbeutel: Die meisten Arbeitnehmer in Deutschland haben im vergangenen Jahr Gehaltserhöhungen oberhalb der Inflationsrate erhalten. Bei den Tarifbeschäftigten stiegen die Verdienste einschließlich Sonderzahlungen im Schnitt um 2,9 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden berichtete. Die Verbraucherpreise kletterten lediglich um 1,8 Prozent, so dass die Menschen am Ende mehr Kaufkraft in der Tasche hatten. Das kann den Konsum ankurbeln und so die Konjunktur stützen.