EU : 24 Stunden vor EU-Gipfel: Tagungsgebäude evakuiert

von dpa

erstellt am 18.Okt.2017 | 13:10 Uhr

Einen Tag vor dem Gipfeltreffen der europäischen Staats- und Regierungschefs ist deren Tagungsgebäude in Brüssel komplett geräumt worden. Aus Vorsicht habe man sämtliche Mitarbeiter in das benachbarte Ratsgebäude gebracht, sagte ein Ratssprecher in Brüssel. Wie schon am Freitag habe es ein Problem mit gesundheitsschädlichen Gerüchen in der Küche des Gebäudes gegeben. Das Treffen der Staats- und Regierungschefs sei davon unberührt: «Der Gipfel wird stattfinden», versicherte der Ratssprecher.