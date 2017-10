Unfälle : 26-jähriger Autofahrer stirbt bei Unfall

von dpa

erstellt am 23.Okt.2017 | 01:46 Uhr

Ein 26 Jahre alter Mann ist bei einem Verkehrsunfall am Abend bei Zillhausen im Zollernalbkreis gestorben. Der junge Mann kam laut Polizei mit seinem Auto in einer Linkskurve aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Der Wagen prallte gegen eine Leitplanke und überschlug sich dann mehrfach, bis er auf dem Dach liegen blieb. Dabei wurde der Mann aus dem Fahrzeug geschleudert. Er starb noch am Unfallort an seinen schweren Verletzungen.