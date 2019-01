Konflikte : 37 Zivilisten bei Überfall auf Dorf in Mali getötet

von dpa

01. Januar 2019, 23:05 Uhr

Bei einem Überfall bewaffneter Männer auf ein Dorf in Mali sind einem Medienbericht zufolge 37 Zivilisten getötet worden. Die Attacke ereignet sich am frühen Neujahrsmorgen im Dorf Koulogon in der Region Mopti im Zentrum des westafrikanischen Krisenstaats. Das berichtet der Sender RFI unter Berufung auf einen Behördensprecher in der Stadt Bankass. Unter den Opfern seien auch Kinder und Alte gewesen, schrieb der Kommunikationsminister auf Twitter. Der Norden Malis ist das Rückzugsgebiet mehrerer mit Al-Kaida verbundener islamistischer Terrororganisationen.