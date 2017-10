Gesellschaft : 43 Prozent der Frauen wurden laut Umfrage sexuell belästigt

von dpa

erstellt am 28.Okt.2017 | 07:01 Uhr

Fast die Hälfte der Frauen in Deutschland hat einer Umfrage zufolge bereits sexuelle Belästigung erfahren. 43 Prozent der befragten Frauen gaben an, schon einmal bedrängt oder belästigt worden zu sein - gegenüber zwölf Prozent der befragten Männer. Das ergab eine Umfrage des Instituts YouGov im Auftrag der dpa. Die Ergebnisse zeigen, wie verbreitet die Übergriffe auch in Deutschland sind, nachdem zuletzt Missbrauchsvorwürfe gegen den US-Filmmogul Harvey Weinstein weltweite Diskussionen entfacht hatten.