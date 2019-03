Telekommunikation : 5G-Auktion vor dem Start - Versteigerung wird Wochen dauern

von dpa

18. März 2019, 05:45 Uhr

Der Mobilfunkausbau in Deutschland mit dem schnellen Übertragungsstandard 5G kommt allmählich in die Gänge. An diesem Dienstag beginnt die wichtige Auktion von Frequenzblöcken in Mainz, die wohl mindestens drei Wochen dauern wird. Ins Rennen gehen die drei bisherigen Netzbetreiber - die Deutsche Telekom, Vodafone und Telefónica - sowie der Neueinsteiger 1&1 Drillisch. Die 5. Mobilfunkgeneration ist besonders für die Industrie wichtig, sie will damit ihre Wettbewerbsfähigkeit verbessern.