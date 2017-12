Gesundheit : 668 000 neue Stammzellspender in Deutschland registriert

von dpa

erstellt am 29.Dez.2017 | 12:53 Uhr

Um Menschen mit Blutkrebs zu helfen, haben sich in diesem Jahr 668 000 Bundesbürger als Stammzellspender registrieren lassen. Das teilte das Zentrale Knochenmarkspender-Register Deutschland mit. Zum Jahresende gebe es damit mehr als 7,7 Millionen Spender. 2016 hatten sich mit fast 814 000 Menschen allerdings noch deutlich mehr erfassen lassen. In den kommenden Jahren werden aber viele Spender aus Altersgründen aus der Kartei fallen.