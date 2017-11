Musik : 75 Rote Rosen zum Geburtstag: Barenboim in Berlin gefeiert

von dpa

erstellt am 16.Nov.2017 | 00:02 Uhr

Am Ende gab es rote Rosen, ein Geburtstagsständchen und eine Zugabe: An seinem 75. Geburtstag ist Daniel Barenboim am Abend in der Berliner Philharmonie stürmisch gefeiert worden. Zusammen mit dem Dirigenten Zubin Mehta spielte der Generalmusikdirektor der Staatsoper Unter den Linden ein Benefizkonzert zugunsten des von ihm gegründeten Berliner Musikkindergartens. Der 1942 in Argentinien geborene und in Israel aufgewachsene Musiker leitet als Generalmusikdirektor seit 1992 die Staatsoper Unter den Linden.