Auto : Abgasaffäre: Zwangsrückruf für Audi-Dieselmodelle

von dpa

21. Januar 2018, 14:05 Uhr

In der Abgas-Affäre hat das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) für V6-Dieselmodelle von Audi einen Zwangsrückruf verhängt. Der Hersteller sei darüber informiert worden, dass die Behörde in den Audi-Modellen A4, A5, A6, A7, A8, Q5, SQ5 und Q7 mit der Abgasnorm 6 «unzulässige Abschaltvorrichtungen» festgestellt habe, bestätigte ein Sprecher des Bundesverkehrsministeriums in Berlin. Insgesamt seien in Deutschland 77 600 Fahrzeuge betroffen und weltweit 127 000 Fahrzeuge. Zuvor hatte die «Bild am Sonntag» darüber berichtet.