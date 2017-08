Konflikte : Abgesetzte Chefanklägerin: «Putsch in Venezuela»

Caracas (dpa) - Die abgesetzte venezolanische Generalstaatsanwältin Luisa Ortega Díaz hat das Volk zum Widerstand gegen Präsident Nicolás Maduro aufgerufen. «Ich stelle fest, dass in Venezuela ein Putsch gegen die Verfassung in vollem Gange ist», teilte sie am Abend in Caracas mit. Sie rufe das Volk auf, «gegen diese totalitäre Form des Regierens» zu opponieren. Ortega droht ein Prozess. Ihre Konten wurden eingefroren, sie darf das Land nicht verlassen. Durch ihre scharfe Kritik an der Installierung einer von Maduro initiierten Volksversammlung war sie zu seiner Gegenspielerin geworden.

von dpa

erstellt am 06.Aug.2017 | 01:12 Uhr