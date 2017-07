Unfälle : Acht Tote bei Absturz von Rettungshelikopter nach Vulkanausbruch

Jakarta (dpa) – Beim Absturz eines Rettungshubschraubers in Indonesien sind alle acht Insassen ums Leben gekommen. Nach Angaben der nationalen Luftrettungsbehörde war der Helikopter gestartet, um Touristen von einem plötzlich aktiv gewordenen Vulkankrater in Sicherheit zu bringen. Auf dem Weg dorthin stürzte er auf der Insel Java in einer bergigen Region ab. An Bord waren vier Angehörige der indonesischen Marine und vier Sanitäter. Einer der Krater im Zentrum der Insel Java hatte gestern begonnen, Asche und kalte Lava bis zu 50 Meter in die Höhe zu schleudern.

von dpa

erstellt am 03.Jul.2017 | 09:11 Uhr