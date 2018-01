Verkehr : ADAC meldet Staurekord für 2017

von dpa

23. Januar 2018, 06:11 Uhr

Der ADAC hat im vergangenen Jahr in Deutschland rund 723 000 Staus registriert - mehr als je zuvor. Im Vorjahr hatte der Autoclub 694 000 Stauereignisse auf deutschen Autobahnen gemeldet. Auch bei den Staukilometern gab es laut ADAC-Staubilanz für 2017 erneut einen Zuwachs. Sie summierten sich auf eine Gesamtlänge von 1,45 Millionen Kilometer, ein Plus von fünf Prozent, wie der Autoclub mitteilte. Es werde an den Straßen rege gebaut - und der Verkehr nehme weiter zu, erklärte der ADAC die Zunahme. Die meisten Staus gab es erneut in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Bayern.