Musik : Aerosmith: «Werden Sin City im Sturm erobern»

von dpa

16. August 2018, 01:50 Uhr

Die Rocker von der US-Band Aerosmith haben Einzelheiten zu ihrer geplanten Konzertreihe in Las Vegas bekanntgegeben. «Wir werden Sin City mit unser "Deuces Are Wild"-Reihe im Sturm erobern», schrieb die Band auf ihrer Webseite. Von April bis Juli 2019 stehen 18 Auftritte im Park-MGM-Resort auf dem berühmten Las Vegas Strip an. Die Ticketpreise für das Eröffnungskonzert liegen bei knapp 70 bis 688 Dollar.