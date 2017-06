Konflikte : Ärzte: US-Student Warmbier hat schwere Gehirnverletzungen

Der aus Nordkorea freigelassene US-Student Otto Warmbier hat nach Darstellung seiner Ärzte schwere Gehirnverletzungen erlitten. Der 22-Jährige habe in allen Bereichen großflächige Schäden am Hirngewebe davongetragen, hieß es. Warmbier könne seine Augen öffnen und blinzeln. Es gebe aber keinerlei Anzeichen dafür, dass er auf Sprache oder Aufforderungen reagiere. Der Student liegt seit fast 15 Monaten im Koma. Wie genau es dazu kam, ist unklar. Nordkorea hatte ihn am Dienstag aus der Haft entlassen. Er ist nun in den USA.

von dpa

erstellt am 15.Jun.2017 | 23:28 Uhr