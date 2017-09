von dpa

erstellt am 26.Sep.2017 | 13:55 Uhr

Der AfD-Chef in Nordrhein-Westfalen, Marcus Pretzell, will Partei und Fraktion verlassen. Diesen Schritt habe Pretzell, der auch die Fraktion leitet, für deren nächste Sitzung angekündigt, sagte Fraktionssprecher Michael Schwarzer in Düsseldorf. Auch die «Rheinische Post» hatte zuvor darüber berichtet.