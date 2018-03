von dpa

14. März 2018, 21:58 Uhr

Die AfD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Alice Weidel, hat eine regelmäßige Erhöhung der Hartz-IV-Sätze verlangt. Diese müssten jährlich an die Teuerungsrate angepasst werden, sagte sie in den ARD-«Tagesthemen». Dem Armutsbericht sei zu entnehmen, dass zum Beispiel viele Kinder in Armut leben. «Und das kann nicht so sein», sagte Weidel.