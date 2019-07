Parteien : AfD lädt Sarrazin zu Parteieintritt ein

von dpa

11. Juli 2019, 12:12 Uhr

Die AfD hat Thilo Sarrazin nach dem Urteil des SPD-Schiedsgerichts zum Eintritt in ihre Partei eingeladen. Wenn die SPD den wegen seiner migrationskritischen Thesen umstrittenen Politiker ausschließe, verstoße sie gegen Regeln innerparteilicher Demokratie, erklärte der Berliner AfD-Landesverband. «Alternativ laden wir ihn ein, bei uns mitzuarbeiten.» Es sei zu erwarten, dass Sarrazin «mit seinen mutigen Thesen» in anderen Parteien kein Gehör finde. Sarrazin ist wegen migrationskritischer Äußerungen in seinen Büchern umstritten. Er selbst weist den Rassismus-Vorwurf zurück.