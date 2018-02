Regierung : Affäre um geheime Regierungspapiere weitet sich aus

von dpa

01. Februar 2018, 08:14 Uhr

Die Affäre um die Veröffentlichung von geheimen Regierungspapieren in Australien weitet sich aus. Ex-Premierminister Kevin Rudd stellte Strafanzeige gegen den TV-Sender ABC. Zugleich stattete der australische Geheimdienst dem Sender, der die Affäre um die versehentlich versteigerten Papiere enthüllt hatte, einen Besuch ab. Die Dokumente, die zum Teil als «Top Secret» deklariert sind, stammen aus Möbeln aus Regierungsbestand, die bei einer Auktion in Canberra versehentlich versteigert wurden. ABC gelangte dann über einen Second-Hand-Laden in ihren Besitz.