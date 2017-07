Luftverkehr : Air Berlin entschädigt Passagiere mit zehn Millionen Euro

Für Flugausfälle und Verspätungen will Air Berlin «deutlich mehr als zehn Millionen Euro» Schadenersatz an ihre Kunden leisten. «Wir legen Sonderschichten ein, um die Gelder auszuzahlen», sagte Vorstandschef Thomas Winkelmann der «Rheinischen Post». Seit dem Wechsel auf einen neuen Flugplan Ende März gibt es zahlreiche Verspätungen und Flugausfälle bei der hoch verschuldeten Fluggesellschaft. Vor allem im April und Mai blieben viele Koffer von Umsteigern in Berlin liegen oder die Fluggäste mussten lange am Gepäckband warten.

von dpa

erstellt am 07.Jul.2017 | 16:42 Uhr