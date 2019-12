von dpa

Am letzten Handelstag vor Weihnachten hat am deutschen Aktienmarkt Ruhe geherrscht. Der Dax pendelte den Tag über in einer engen Spanne um den Schlusskurs vom Freitag. Er schloss 0,13 Prozent niedriger bei 13 300 Punkten. Der Eurokurs legte leicht zu. Die Gemeinschaftswährung wurde am späten Nachmittag mit 1,1094 US-Dollar gehandelt.